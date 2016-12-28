В ОАО «БЕЛАЗ» внедрена новая технология по обработке деталей для редукторов мотор-колес карьерных самосвалов, которая позволяет повысить эксплуатационные характеристики производимой продукции и снизить ее себестоимость.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, использование новых технологических решений позволило: повысить качественные характеристики деталей, их износостойкость; уменьшить себестоимость производства; сократить маршрут изготовления, трудоемкость и материалоемкость конструкции.

В рамках модернизации установлен новый станок – зубодолбежный полуавтомат для механосборочного цеха №2, предназначенный для обработки детали (водила 1-го ряда РМК), которая используется в редукторах мотор-колес карьерных самосвалов грузоподъемностью 180-220 тонн. Монтаж оборудования и пуско-наладочные работы были произведены с участием специалистов из ООО «Московский завод навесного оборудования». По итогам тестирования новый вид обработки был успешно включен в общий технологический процесс.

Ранее деталь представляла собой сварную сборную конструкцию. Новый станок позволяет обрабатывать цельнолитую конструкцию, что делает технологический процесс более эффективным и экономичным.

Повышение износостойкости детали положительно отражается на эксплуатационных свойствах карьерных самосвалов, которые успешно используются в разных странах мира.