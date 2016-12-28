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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД АВТОМОБИЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В СИСТЕМЕ АИС «РАСЧЕТ» С 31 ДЕКАБРЯ ДО 4 ЯНВАРЯ БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО
14:18 28.12.2016
Оплата сбора за проезд автомобилей иностранных государств посредством АИС «Расчет» с 31 декабря до 4 января будет недоступна.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП», это связано с вступлением в силу с 1 января изменений и дополнений в Налоговый кодекс Беларуси, затрагивающих порядок уплаты сбора за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования Беларуси, и необходимостью проведения связанных с этим технологических работ.
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