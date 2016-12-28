ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.12.2016

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БРЕСТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ НА ВЫСТАВКЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 30 ЛУЧШИХ ОБЛАСТНЫХ ПРОЕКТОВ КОНКУРСА «100 ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ»
14:04 28.12.2016

30 лучших проектов Брестской области республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» будут представлены на выставке, которая состоится 29 декабря 2016 года в Брестском научно-технологическом парке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, 17 проектов представлено в номинации «Социальная сфера». На создание безопасных условий и инфраструктуры для участников велосипедного движения, пешеходов и автомобилистов нацелен проект VeloRulls студентки УО «БарГУ» Дарьи Павловской. Строительство площадок в Workout представит инженер-проектировщик «Брестстройпроект» Филимонюк Станислав. Здесь же будет выставлено ряд проектов благотворительной направленности и проектов по созданию музеев виртуальных и реальных.

Студенты Полесского университета презентуют проекты по реабилитации детей с ДЦП и сколиозом с помощью технических средств и физических упражнений в водной среде.

В номинации «Робототехника» выставляется проект аспиранта Брестского технического университета Евгения Кузьмича. Робот-гид сможет помочь посетителю большого выставочного комплекса найти интересующий его стенд, проводить до места, рассказать об интересных экспонатах, провести экскурсию по выставочной галерее. Еще один проект Евгения - зарядное устройство для гаджетов на основе солнечных панелей, также интересен для молодежи.

В опытной эксплуатации находятся несколько образцов извещателей утечки воды, созданных молодым педагогом из Барановичского района Андрейчиковым Василием.

Проекты «Арт-площадка» и «Я выбираю жизнь!» (создание веревочного городка) уже получили поддержку Березовского районного исполнительного комитета и будут реализованы в регионе.

Экспертный совет определит проекты, которые будут представлять Брестскую область на республиканской выставке «100 идей для Беларуси». Также будут награждены лучшие проекты в 7 номинациях.

Все проекты будут доработаны с учетом замечаний экспертного совета и войдут в банк молодежных идей, который будет размещен на интернет-ресурсах областной организации, а также презентован всем заинтересованным в сфере образования, медицины, сектора экономики и частного бизнеса.

Первая встреча молодых изобретателей и будущих инвесторов состоится в этот же день в Технопарке и пройдет в формате открытого диалога.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.12.2016
валюта курс
EUR 2.0430
USD 1.9519
RUB 3.2182
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.12.2016
валюта курс +/-
EUR 2.0430 +0.0056
USD 1.9519 +0.0012
RUB 3.2182 +0.016
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.12.2016
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0400 2.0450
USD 1.9510 1.9570
RUB 3.2020 3.2100
подробнее

Конвертация в банках
на 28.12.2016
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0440 1.0480
EUR/RUB 63.6000 63.7500
USD/RUB 60.7000 61.0500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте