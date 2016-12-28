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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ НА ВЫСТАВКЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 30 ЛУЧШИХ ОБЛАСТНЫХ ПРОЕКТОВ КОНКУРСА «100 ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ»
14:04 28.12.2016
30 лучших проектов Брестской области республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» будут представлены на выставке, которая состоится 29 декабря 2016 года в Брестском научно-технологическом парке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, 17 проектов представлено в номинации «Социальная сфера». На создание безопасных условий и инфраструктуры для участников велосипедного движения, пешеходов и автомобилистов нацелен проект VeloRulls студентки УО «БарГУ» Дарьи Павловской. Строительство площадок в Workout представит инженер-проектировщик «Брестстройпроект» Филимонюк Станислав. Здесь же будет выставлено ряд проектов благотворительной направленности и проектов по созданию музеев виртуальных и реальных.
Студенты Полесского университета презентуют проекты по реабилитации детей с ДЦП и сколиозом с помощью технических средств и физических упражнений в водной среде.
В номинации «Робототехника» выставляется проект аспиранта Брестского технического университета Евгения Кузьмича. Робот-гид сможет помочь посетителю большого выставочного комплекса найти интересующий его стенд, проводить до места, рассказать об интересных экспонатах, провести экскурсию по выставочной галерее. Еще один проект Евгения - зарядное устройство для гаджетов на основе солнечных панелей, также интересен для молодежи.
В опытной эксплуатации находятся несколько образцов извещателей утечки воды, созданных молодым педагогом из Барановичского района Андрейчиковым Василием.
Проекты «Арт-площадка» и «Я выбираю жизнь!» (создание веревочного городка) уже получили поддержку Березовского районного исполнительного комитета и будут реализованы в регионе.
Экспертный совет определит проекты, которые будут представлять Брестскую область на республиканской выставке «100 идей для Беларуси». Также будут награждены лучшие проекты в 7 номинациях.
Все проекты будут доработаны с учетом замечаний экспертного совета и войдут в банк молодежных идей, который будет размещен на интернет-ресурсах областной организации, а также презентован всем заинтересованным в сфере образования, медицины, сектора экономики и частного бизнеса.
Первая встреча молодых изобретателей и будущих инвесторов состоится в этот же день в Технопарке и пройдет в формате открытого диалога.
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