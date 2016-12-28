30 лучших проектов Брестской области республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» будут представлены на выставке, которая состоится 29 декабря 2016 года в Брестском научно-технологическом парке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, 17 проектов представлено в номинации «Социальная сфера». На создание безопасных условий и инфраструктуры для участников велосипедного движения, пешеходов и автомобилистов нацелен проект VeloRulls студентки УО «БарГУ» Дарьи Павловской. Строительство площадок в Workout представит инженер-проектировщик «Брестстройпроект» Филимонюк Станислав. Здесь же будет выставлено ряд проектов благотворительной направленности и проектов по созданию музеев виртуальных и реальных.

Студенты Полесского университета презентуют проекты по реабилитации детей с ДЦП и сколиозом с помощью технических средств и физических упражнений в водной среде.

В номинации «Робототехника» выставляется проект аспиранта Брестского технического университета Евгения Кузьмича. Робот-гид сможет помочь посетителю большого выставочного комплекса найти интересующий его стенд, проводить до места, рассказать об интересных экспонатах, провести экскурсию по выставочной галерее. Еще один проект Евгения - зарядное устройство для гаджетов на основе солнечных панелей, также интересен для молодежи.

В опытной эксплуатации находятся несколько образцов извещателей утечки воды, созданных молодым педагогом из Барановичского района Андрейчиковым Василием.

Проекты «Арт-площадка» и «Я выбираю жизнь!» (создание веревочного городка) уже получили поддержку Березовского районного исполнительного комитета и будут реализованы в регионе.

Экспертный совет определит проекты, которые будут представлять Брестскую область на республиканской выставке «100 идей для Беларуси». Также будут награждены лучшие проекты в 7 номинациях.

Все проекты будут доработаны с учетом замечаний экспертного совета и войдут в банк молодежных идей, который будет размещен на интернет-ресурсах областной организации, а также презентован всем заинтересованным в сфере образования, медицины, сектора экономики и частного бизнеса.

Первая встреча молодых изобретателей и будущих инвесторов состоится в этот же день в Технопарке и пройдет в формате открытого диалога.