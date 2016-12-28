Министерство юстиции 27 декабря приняло решение о приостановлении с 6 января по 6 февраля 2017 г. действия специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности по оказанию юридических услуг №02240/1743 от 27 октября 2015 г., выданного ООО «СИ-ЮристГлобал».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, это связано с непредставлением письменного уведомления об устранении указанного в предписании нарушения и документов, подтверждающих его устранение.

ООО «СИ-ЮристГлобал» в период приостановления действия лицензии не имеет права оказывать юридические услуги.