В первые дни нового года общественный транспорт будет работать менее интенсивно, чем в конце 2016-го, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь», в связи с прогнозируемым снижением пассажиропотока 1 января с 6:00 до 14:00 отменяется работа автобусных маршрутов № 43д, 51, 60; троллейбусных № 43, 46, 60, 62, 63. В это же время будет уменьшено количество транспорта на автобусных маршрутах № 9д, 19, 20С, 32С, 42, 68, 99, 100, 115Э, 121, 139, 147, 901, 921; на троллейбусных № 3, 6, 7, 27, 29, 32, 33, 36, 44; на трамвайных № 3, 6.

С 6:00 до 9:00 не будут развозить пассажиров троллейбусы маршрутов № 12, 39, 47, трамваи № 11. В этот период меньше подвижного состава выйдет на маршруты: автобусные № 10, 18, 42, 57, 69, 86, 87С, 99, 103, 113С, 147, 159, 901; троллейбусные № 3, 16, 22, 27, 30, 31, 32, 33, 41, 64; трамвайный № 3.

1 января отменяется работа автобусных маршрутов № 66, 76Э, 83Э, 89Э, 94С, 114С, 125, 151Э.

Также отменяется выполнение отдельных рейсов: по автобусному маршруту № 61 — в 6:32 с остановки «Ст. м. «Могилевская» в направлении ул. Селицкого; в 6:57, 7:51 с остановки «Селицкого, 11» в направлении ДС «Ангарская-4»; в 7:10 с ДС «Ангарская-4» в направлении ул. Селицкого; по автобусному маршруту № 170Э отправлением в 9:10, 11:10, 13:10, 15:10 с АС «Юго-Западная»; отправлением в 9:56, 11:56, 13:56, 15:56 с «Западного кладбища».

На автобусных маршрутах № 130, 140 уменьшат количество работающих подвижных единиц, на автобусном маршруте 134С — увеличат.

31 декабря, а также 1 и 2 января автобусы маршрута № 172Э курсировать не будут.