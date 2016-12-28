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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЗНАЛИЧНЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ УЖЕ НАЗНАЧЕНЫ ПОЧТИ 500 ЖИТЕЛЯМ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
13:20 28.12.2016

После вступления в силу указа о предоставлении безналичных жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг, с октября по 16 декабря, БЖС уже назначены почти 500 жителям Могилевской области, пишут «Могилевские ведомости».

По заявительному принципу подано 85 заявлений, 26-ти собственникам (нанимателям жилого помещения) дан положительный ответ. Часть заявлений находится на рассмотрении, отказано чуть более 40%. По выявительному принципу безналичная помощь на оплату ЖКУ назначена 414 домашним хозяйствам на общую сумму за октябрь - более 2,3 тысячи рублей.

«Причины отказов разные, - сказала главный специалист планово- финансового отдела управления ЖКХ Могоблисполкома Марина Подглазова. - Кто-то собрал не полный пакет документов, у кого-то сумма по оплате ЖКУ не превышает процентный порог, обозначенный в указе, у кого-то в документах заявлен нулевой доход и пр.».

Что касается областного центра, согласно данных ЦГИС Могилева, минимальная назначенная общая сумма БЖС на 6 месяцев около 25 рублей, максимальная - чуть более 233 рублей. Это касается тех, чьи лицевые счета обслуживает данная организация.

Напомним, что безналичная жилищная субсидия предоставляется собственнику, нанимателю жилого помещения в случае, если плата за ЖКУ превышает 20 % от совокупного дохода семьи в городе и 15 % – в сельской местности. По выявительному она выделяется на три месяца, по заявительному – на шесть.

По выявительному принципу гражданам не надо никуда обращаться, писать заявления и собирать справки (предоставляется неработающим одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам I и II группы, если совместно с ними не проживают трудоспособные члены семьи). В случае, если плата за ЖКУ превысит установленный порог совокупного дохода, безналичная жилищная субсидия у них появится в извещении автоматически и автоматически будет пересчитывать и назначаться каждые три месяца. По заявительному - гражданам самим необходимо обратиться в службу субсидирования с необходимым пакетом документов каждые полгода.
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