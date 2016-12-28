|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ VELCOM С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПРЕКРАЩАЕТ ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ «МОБИЛЬНОЕ ТВ»
13:14 28.12.2016
Компания Velcom с 1 января 2017 года прекращает оказание услуги «Мобильное ТВ» (iTV velcom).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, в то же время пользователи могут подключить сервис нового поколения для просмотра телевидения и кинофильмов – интерактивное телевидение voka.
Уже сейчас телевидение voka доступно владельцам гаджетов, работающих на операционных системах Android, iOS и Windows 10 Mobile (через приложение voka), стационарных компьютеров и ноутбуков (через специальный web-ресурс www.voka.tv), а также телевизоров (через медиаплеер Google Chromecast и Apple TV).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 28.12.2016
Курсы в банках
на 28.12.2016
Конвертация в банках
на 28.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте