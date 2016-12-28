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ЭКОНОМИКА РБ


РАБОТНИЦА СКЛАДА СОЛИГОРСКОГО ЗАВОДА НАНЕСЛА УЩЕРБ ПРЕДПРИЯТИЮ НА 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
12:39 28.12.2016

Солигорский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении работника ОАО «ЛМЗ Универсал», обвиняемой в заведомо ложном доносе с целью сокрытия присвоения и растраты вверенного ей имущества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, по данным следствия, 54-летняя жительница Солигорска, работая на одном из складов завода, с целью избежать ответственности сообщила в правоохранительные органы о проникновении на склад и хищении неизвестным лицом товарно-материальных ценностей.

По факту тайного похищения имущество с предприятия было возбуждено уголовное дело. Следователи во взаимодействии с сотрудниками ОБЭП Солигорского РУВД, проанализировав финансово-хозяйственные материалы, проведя необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, установили, что заявленные обстоятельства совершенной кражи созданы искусственно и не соответствуют действительности.

По данным следствия, женщина, являясь материально-ответственным лицом, на протяжении многих лет похищала вверенные ей в силу должностных обязанностей с завода инструменты и оборудование, которое сбывала физическим лицам. В результате противоправных действий причиненный ущерб составил порядка 150 тысяч рублей.

В рамках расследования проведены обыски, допросы свидетелей, очные ставки, ряд экспертиз, наложен арест на имущество фигурантки. По обстоятельствам совершения присвоения и растраты чужого имущества в личных целях женщина дала признательные показания.

Подозреваемой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 211 (присвоение и растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 400 (заведомо ложный донос, совершенный из корыстных побуждений) Уголовного кодекса. В отношении обвиняемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, установлены ее соучастники, действиям которых также будет дана правовая оценка.

В адрес руководства завода направлено представление, где изложен комплекс мер по устранению выявленных в процессе расследования причин и условий, способствовавших совершению преступления.
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