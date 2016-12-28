В Беларуси заработал первый мобильный эквайринг с поддержкой всех видов банковских карт, включая бесконтактные.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании IBA Group, 29 ноября IBA Group совместно с Беларусбанком завершили сертификацию мобильного платежного терминала с бесконтактным ридером сервиса payBYcard в платежных системах MasterCard и VISA.

Сервис мобильного эквайринга payBYcard является одним из простых и доступных вариантов обеспечения безналичных платежей организациями торговли и сервиса, индивидуальными предпринимателями, курьерскими службами доставки, службами такси, пунктами торговли на рынках, павильонами на ярмарках и выставках.

Сервис payBYcard позволяет принимать к оплате банковские карты международных платежных систем VISA, MasterCard, а также Национальной платежной системы БЕЛКАРТ с помощью смартфона или планшета и подключенного к нему по Bluetooth мобильного платежного терминала.

Согласно постановлению Нацбанка Беларуси №190 от 08.04.2016, все вновь регистрируемое с 1 января 2017 года терминальное оборудование должно обеспечивать возможность проведения бесконтактных платежей.

Таким образом, впервые на белорусском рынке мобильного эквайринга появилось сертифицированное оборудование и соответствующий сервис payBYcard с поддержкой бесконтактного способа оплаты платежной картой, соответствующий требованиям этого постановления.