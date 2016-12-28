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28.12.2016

 

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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 9 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ШТРАФОВ ВЗЫСКАНО ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА ЗА ПЕРЕХОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ В НЕУСТАНОВЛЕННОМ МЕСТЕ
12:14 28.12.2016

За переход железнодорожных путей в неустановленном месте к административной ответственности за 11 месяцев 2016 года привлечено 2292 человека, взыскано штрафов на сумму более 9 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, для предупреждения правонарушений и обеспечения общественного порядка на железной дороге действует 88 дружин, которые во взаимодействии с правоохранительными органами и военизированной охраной Белорусской железной дороги провели более 3000 рейдов на 250 объектах железнодорожной инфраструктуры, приняли меры в отношении 260 человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

В текущем году прокуроры провели 39 проверок исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации транспорта, по результатам которых руководителям предприятий и организаций внесено 44 представления, вынесено 75 предписаний. К дисциплинарной ответственности привлечено 90 работников транспортной отрасли.

Следует отметить, что количество несчастных случаев на железнодорожных путях за январь-ноябрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года уменьшилось. Вместе с тем по-прежнему их основными причинами являются нахождение пострадавших в состоянии алкогольного опьянения, их пребывание в зоне повышенной опасности, в состоянии алкогольного опьянения, игнорирование гражданами мер личной безопасности, переход железнодорожных путей в неположенном месте, перед проходящими поездами.
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