ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.12.2016

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНЮСТ ПРОВОДИТ 29 ДЕКАБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
11:53 28.12.2016

«Прямая телефонная линия» с участием начальника главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Дмитрия Коваленко состоится 29 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, задать интересующие вопросы по деятельности органов принудительного исполнения можно будет с 11:00 до 12:00 по телефону (8-017) 200-80-45.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.12.2016
валюта курс
EUR 2.0374
USD 1.9507
RUB 3.2022
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.12.2016
валюта курс +/-
EUR 2.0374 -0.0004
USD 1.9507 +0.0073
RUB 3.2022 +0.0074
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.12.2016
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0360 2.0450
USD 1.9450 1.9520
RUB 3.1920 3.2100
подробнее

Конвертация в банках
на 28.12.2016
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0440 1.0510
EUR/RUB 63.3100 64.1900
USD/RUB 60.5000 61.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте