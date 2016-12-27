ЭКОНОМИКА РБ

МИНЮСТ ПРОВОДИТ 29 ДЕКАБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

11:53 28.12.2016 «Прямая телефонная линия» с участием начальника главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Дмитрия Коваленко состоится 29 декабря. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, задать интересующие вопросы по деятельности органов принудительного исполнения можно будет с 11:00 до 12:00 по телефону (8-017) 200-80-45.