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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЮСТ ПРОВОДИТ 29 ДЕКАБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
11:53 28.12.2016
«Прямая телефонная линия» с участием начальника главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Дмитрия Коваленко состоится 29 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, задать интересующие вопросы по деятельности органов принудительного исполнения можно будет с 11:00 до 12:00 по телефону (8-017) 200-80-45.
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