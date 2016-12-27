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ЭКОНОМИКА РБ
ОБНОВЛЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ ОТКРЫЛАСЬ В БЕШЕНКОВИЧАХ
11:37 28.12.2016
В Бешенковичской центральной районной больнице после реконструкции открылось стоматологическое отделение. Это значимое событие для всех жителей района, пишет газета «Витебские вести».
Просторные кабинеты, новые стоматологические кресла, комфортные для пациентов и удобные для работы врачей и ассистентов.
«У нас появились новые возможности для оказания квалифицированной медицинской помощи жителям нашего региона и достойные условия труда и отдыха для сотрудников», – отметил главный врач райбольницы Александр Керемша.
На обновление стоматологического отделения были направлены средства из бюджетов района и области и спонсорская помощь.
«Теперь все необходимые стоматологические услуги жители нашего района могут получить на месте, не придется ездить в Витебск, как раньше», – подчеркнул председатель Бешенковичского райисполкома Леонид Пеньковский.
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