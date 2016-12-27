ЭКОНОМИКА РБ

ОБНОВЛЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ ОТКРЫЛАСЬ В БЕШЕНКОВИЧАХ

11:37 28.12.2016 В Бешенковичской центральной районной больнице после реконструкции открылось стоматологическое отделение. Это значимое событие для всех жителей района, пишет газета «Витебские вести». Просторные кабинеты, новые стоматологические кресла, комфортные для пациентов и удобные для работы врачей и ассистентов. «У нас появились новые возможности для оказания квалифицированной медицинской помощи жителям нашего региона и достойные условия труда и отдыха для сотрудников», – отметил главный врач райбольницы Александр Керемша. На обновление стоматологического отделения были направлены средства из бюджетов района и области и спонсорская помощь. «Теперь все необходимые стоматологические услуги жители нашего района могут получить на месте, не придется ездить в Витебск, как раньше», – подчеркнул председатель Бешенковичского райисполкома Леонид Пеньковский.