|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЕНСИЙ В МИНСКЕ В 2,2 РАЗА ПРЕВЫШАЕТ БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
10:58 28.12.2016
Средний размер назначенных пенсий составил 300,4 руб., что в 2,2 раза больше бюджета прожиточного минимума для пенсионеров, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в главном статистическом управлении по Минску, средний размер пенсий по возрасту в ноябре 2016 г. составил 304,5 руб., по инвалидности — 271,3 руб., по случаю потери кормильца — 194,5 руб., социальных пенсий — 194,7 руб.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 20 октября 2016 г. № 64 бюджет прожиточного минимума для пенсионеров утвержден в размере 134,41 руб.
Бюджет прожиточного минимума представляет собой стоимостную величину необходимых для сохранения здоровья человека, обеспечения его жизнедеятельности минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг.
В органах по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома по состоянию на ноябрь 2016 г. на учете состояли 480,2 тыс. пенсионеров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 27.12.2016
Курсы в банках
на 28.12.2016
Конвертация в банках
на 28.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте