Средний размер назначенных пенсий составил 300,4 руб., что в 2,2 раза больше бюджета прожиточного минимума для пенсионеров, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в главном статистическом управлении по Минску, средний размер пенсий по возрасту в ноябре 2016 г. составил 304,5 руб., по инвалидности — 271,3 руб., по случаю потери кормильца — 194,5 руб., социальных пенсий — 194,7 руб.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 20 октября 2016 г. № 64 бюджет прожиточного минимума для пенсионеров утвержден в размере 134,41 руб.

Бюджет прожиточного минимума представляет собой стоимостную величину необходимых для сохранения здоровья человека, обеспечения его жизнедеятельности минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг.

В органах по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома по состоянию на ноябрь 2016 г. на учете состояли 480,2 тыс. пенсионеров.