Производство пеллет создаст отечественный инвестор в Витебском районе, пишет газета «Витебские вести».

Простаивающую недвижимость он приобрел почти за 45 тыс. рублей по результатам аукциона в фонде «Витебскоблимущество». В состав лота включены капитальное двухэтажное строение 1969 года постройки общей площадью почти 1,8 тыс. кв. м с развитой инфраструктурой, а также право 20-летней аренды земельного участка около 1 га в деревне Комары. Здание расположено на международной трассе М3 Минск – Витебск в 5 км от областного центра. До аэропорта «Витебск» – 25 км, железнодорожного вокзала – 12 км.

Объект продавался на повторном аукционе со снижением начальной цены продажи на 80%, которая составила более 42,8 тыс. руб. Так как интерес к недвижимости проявил один участник, то торги признаны несостоявшимися, а единственный претендент согласился выкупить лот по начальной цене, увеличенной на 5%.

По словам представителя инвестора, производство планируется запустить в течение 2017 года, при этом на объекте предполагается создать около 20 рабочих мест.

Сегодня на Витебщине для вовлечения в хозяйственный оборот потенциальным инвесторам предлагается 95 неиспользуемых зданий бывших школ и детских садов преимущественно в сельской местности, из которых 14 объектов уже выставлены на торги.

С начала года на аукционах фонда реализовано более 70 объектов недвижимости на сумму около 2,05 млн рублей, в том числе 6 объектов продано на электронных торгах. Всего на Витебщине в бюджет поступило около 3,4 млн руб. от реализации имущества, почти 4 млн руб. доходов от сдачи имущества в аренду, еще 10 млн в виде перечислений части прибыли унитарных предприятий и дивидендов на доли (акции).