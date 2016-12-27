В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий 23 декабря прошла конференция SmartTaler 2016, посвященная современным IT-решениям для финансового и банковского секторов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в администрации ПВТ, программа конференции была достаточно насыщенной и включала более 20 докладов, разделенных на две секции – финтех-решения для бизнеса и финтех-решения для физических лиц. Тематика докладов охватывала технологические аспекты финансовой сферы, правовое регулирование электронных денег, краудфандинговые технологии, финтех-стартапы. На конференции звучали доклады о текущей ситуации и перспективах использования криптовалют в нашей стране, о мошенничестве при оплате банковской картой в интернете, финансовых симуляторах, способах повышения продаж с помощью финансовых инструментов и другие.

Среди спикеров SmartTaler 2016 – начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Александр Сотников, финансовый аналитик компании Alpari Вадим Иосуб, директор мультибанковской системы приема платежей по банковским картам в сети Интернет Assist Belarus Вячеслав Сенин, начальник управления цифровых клиентских технологий ОАО "Белгазпромбанк" Сергей Шевкунов, руководитель проекта "МТС Деньги" Юлия Панова, глава cектора коммуникаций, медиа и технологий международной юридической компании Sorainen Кирилл Лаптев.

Помимо работы в секциях, участники конференции смогли ознакомиться с перспективными белорусскими финтех-разработками. Среди представленных решений были два проекта стартапов бизнес-инкубатора ПВТ.

Олег Капустин, директор по развитию ООО "АйДискаунт", представил облачный сервис iDiscount – инструмент для бизнеса, который позволяет выпускать дисконтные карты в электронном виде, вести учет по картам, идентифицировать покупателя в торговой точке, а также предоставляет компаниям новый эффективный канал коммуникации с клиентом (купоны, push-уведомления). iDiscount в 2016 году стал победителем хакатона Skywind.Ventures в номинации "Рекомендовано к инвестированию".

Евгений Пальчевский, директор ООО "Метрика Девелопмент", выступил с докладом о будущем платежей в интернете, смартфоне и в оффлайне, а также презентовал свой проект Tap2Pay.me – платежное решение нового поколения для электронной коммерции. Оно позволяет пользователям проводить платежи в 2 клика, получать инвойсы в мобильные месенджеры и там же их оплачивать, совершать оплату по фотографии QR-code. Tap2Pay.me может функционировать на рынке Европы и Америки. Для Беларуси и России подключаются технологические партнеры. Продукт стал финалистом FinTech марафона в рамках форума "Банк-ИТ 2016", а также завоевал 1 место в Belbiz Battle в рамках Всемирной недели предпринимательства и поездку на конференцию SLUSH в Хельсинки (Финляндия).

Организаторами SmartTaler 2016 выступил Парк высоких технологий совместно с редакцией IT-портала "Компьютерные вести".