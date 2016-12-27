Министерство информации исключает с 1 февраля 2017 года ООО «Рост» из Государственного реестра распространителей продукции телевизионных и радиовещательных средств массовой информации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Мининформа, решение об исключении было принято на основании неоднократных нарушений действующего законодательства о средствах массовой информации, выявленных при осуществлении мониторинга деятельности распространителя продукции телевизионных СМИ.

ООО «Рост», несмотря на письменные предупреждения министерства о недопустимости нарушения законодательства о СМИ, на протяжении 2016 года систематически нарушало требования закона «О средствах массовой информации»: необеспечение предоставления каждому абоненту возможности просмотра телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет телепрограмм; распространение телепрограмм, не включённых в Перечень иностранных телепрограмм, разрешенных для распространения на территории Беларуси; распространение продукции телевизионных СМИ без уведомления Мининформа о начале (прекращении) ее распространения.