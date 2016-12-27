|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНИНФОРМ ИСКЛЮЧАЕТ ООО «РОСТ» ИЗ ГОСРЕЕСТРА РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ ТЕЛЕ- И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ СМИ
10:23 28.12.2016
Министерство информации исключает с 1 февраля 2017 года ООО «Рост» из Государственного реестра распространителей продукции телевизионных и радиовещательных средств массовой информации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Мининформа, решение об исключении было принято на основании неоднократных нарушений действующего законодательства о средствах массовой информации, выявленных при осуществлении мониторинга деятельности распространителя продукции телевизионных СМИ.
ООО «Рост», несмотря на письменные предупреждения министерства о недопустимости нарушения законодательства о СМИ, на протяжении 2016 года систематически нарушало требования закона «О средствах массовой информации»: необеспечение предоставления каждому абоненту возможности просмотра телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет телепрограмм; распространение телепрограмм, не включённых в Перечень иностранных телепрограмм, разрешенных для распространения на территории Беларуси; распространение продукции телевизионных СМИ без уведомления Мининформа о начале (прекращении) ее распространения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 27.12.2016
Курсы в банках
на 28.12.2016
Конвертация в банках
на 28.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте