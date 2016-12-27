За январь-ноябрь 2016 года в консолидированный бюджет Могилевской области поступило 1 029,9 млн. рублей, из них в местный бюджет – 905,6 млн. рублей, в республиканский – 124,3 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доходы бюджета увеличились на 16%, или на 142,3 млн. рублей в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы поступили по подоходному налогу 294,6 млн. рублей (28,6%), налогу на добавленную стоимость 122,6 млн. рублей (11,9%), налогу на прибыль 92,9 млн. рублей (9,0%), акцизу 89,1 млн. рублей (8,6%), налогу на недвижимость 61,2 млн. рублей (5,9%).

В десятку лидеров по формированию бюджета области входят РУП "Могилевэнерго" (5,5% в общих поступлениях по области), ОАО "Климовичский ликеро-водочный завод" (4,0%), ИЗАО "Пивоварни Хайнекен" (3,4%), РУП "Могилевоблгаз" (2,6%), ОАО "Могилевхимволокно" (1,5%), Могилевский филиал РУП "Белтелеком" (1,4%), РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт" (1,0%), ОАО "Могилевоблпищепром" (0,9%), СООО "Оазис Груп" (0,6%), ОАО "Кричевцементношифер" (0,6%).

Перечисленными плательщиками за 11 месяцев 2016 года уплачено в бюджет 222,9 млн. рублей, что составляет 21,6% общих поступлений в консолидированный бюджет области.