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ЭКОНОМИКА РБ


ИМПОРТ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ В БЕЛАРУСЬ СНИЗИЛСЯ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ НА 13,7%
09:32 28.12.2016

В январе-октябре Беларусь импортировала из России 16,1 млн тонн нефти, что на 13,7% меньше, чем в январе-октябре 2015 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, среднеконтрактная цена импорта нефти была $215 за 1 тонну (меньше на 17,3%).

Экспорт нефти собственной добычи за 10 месяцев достиг 1 млн 349 тыс. тонн, что на 0,2% больше по сравнению с январем-октябрем 2015 года. Средняя цена упала на 24,8% и составила $283 за 1 тонну.

Экспорт нефтепродуктов из страны за январь-октябрь текущего года составил 11,6 млн тонн, что на 15,4% меньше, чем годом ранее. При этом в страны СНГ (в основном в Россию и на Украину) поставлено 3,9 млн тонн нефтепродуктов (рост на 13,3%), в страны дальнего зарубежья - 7,7 млн тонн (сокращение на 25,1%).

Среднеконтрактная цена экспорта нефтепродуктов составила $301 за 1 тонну (снижение на 27,3%), в том числе в страны СНГ - $393 за 1 тонну (снижение на 24,4%), дальнего зарубежья - $255 за 1 тонну (снижение на 32,8%).

В январе-октябре Беларусь ввезла 1 млн 336,3 тыс. тонн нефтепродуктов (+12,6%) по средней цене $330 за 1 тонну (+1,3%). Почти весь объем импорта пришелся на страны СНГ.

Импорт российского природного газа в январе-октябре 2016 года сократился на 3,3% по сравнению с январем-октябрем 2015 года и составил 14,6 млрд кубометров, цена уменьшилась на 5,1% до $137 за 1 тыс. кубометров.
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