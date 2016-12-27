Открыть центры поддержки малого и среднего предпринимательства планируют в Быховском и Осиповичском районах, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщил заместитель председателя комитета экономики Могилевского горисполкома Виктор Красовский, в 2016 году в качестве центра зарегистрировано ОАО «Кричевский рынок», в качестве инкубатора – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Могилевское агентство развития». Всего в области действует сеть субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, которая состоит из 10 центров поддержки и 4 инкубаторов малого предпринимательства. Ими в январе-сентябре текущего года оказаны услуги 9476 клиентам, проведено 157 семинаров, в которых приняло участие 3,5 тысячи человек.

«Необходимо и дальше развивать инфраструктуру поддержки, сделав особенный акцент на повышении эффективности ее работы, качестве оказываемых услуг, доступности для создаваемых предприятий. Это хороший резерв и помощь горрайисполкомам в решении задач по поддержке предпринимательства в регионах», – озвучил ближайшие планы деятельности Виктор Красовский.

В предстоящем периоде центры поддержки малого и среднего предпринимательства должны быть созданы на территории регионов с численностью населения свыше 30 тысяч человек, то есть в Быховском и Осиповичском районах. «К сожалению, пока мы не видим должной инициативы Быховского и Осиповичского райисполкомов в выполнении данного мероприятия», – обратил внимание заместитель председателя комитета экономики.

Продолжится работа по созданию инкубаторов малого предпринимательства в том числе при поддержке проекта международной технического помощи Программы ООН, который сейчас проходит установленные процедуры регистрации и одобрения.