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ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЫТАЕТСЯ РЕШИТЬ ДАЛЬНЕЙШУЮ СУДЬБУ ОАО ”СУКНО“, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ В ТЯЖЕЛОМ ПОЛОЖЕНИИ
09:04 28.12.2016

Вопросы создания единого камвольно-суконного производства рассмотрены на заседании Президиума Совета министров 27 декабря, которое прошло под председательством премьер-министра Андрея Кобякова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, руководитель правительства отметил, что данный вопрос – непростой. Он напомнил, что по итогам посещения Главой государства в 2012-2013 годах открытых акционерных обществ ”Камволь“ и ”Сукно“ было принято решение о проведении модернизации указанных предприятий с выходом на уровень, отвечающий лучшим мировым производствам аналогичного профиля.

«Сегодня инвестиционный проект по комплексной модернизации ОАО ”Камволь“ практически завершен: выполнены строительно-монтажные работы, введено в эксплуатацию оборудование. Вместе с тем, финансово-хозяйственная деятельность предприятия по-прежнему неудовлетворительная. Хотелось бы услышать, что не получилось, какие меры принимаются сегодня и что еще надо сделать для обеспечения эффективной работы ОАО ”Камволь“», - отметил Андрей Кобяков.

По его словам, в связи с изменениями конъюнктуры рынка шерстяных тканей и связанным с этим увеличением сбытовых рисков реализация инвестиционного проекта ОАО ”Сукно“ так и не была начата. Предприятие сегодня находится в тяжелом состоянии.

«Принимаемые меры по стабилизации ситуации в ОАО ”Сукно“ не позволяют обеспечить эффективную работу предприятия на долгосрочной основе. Вместе с тем, ОАО ”Сукно“ – сегодня единственное в республике предприятие по выпуску суконных тканей. На производстве сегодня занято более 360 человек, большую часть из которых составляют женщины. Необходимо принять решение о дальнейшей судьбе ОАО ”Сукно“. И данный вопрос не терпит отлагательств», - резюмировал Андрей Кобяков.

Как отметил премьер-министр, концерн ”Беллегпром“ видит выход из создавшегося положения в создании единого камвольно-суконного производства на реконструированной площадке ОАО ”Камволь“. В связи с чем и был заслушан доклад председателя концерна ”Беллегпром“ Николая Ефимчика.
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