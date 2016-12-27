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ЭКОНОМИКА РБ
СУММА ВЫРУЧКИ ММЗ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ ЗА 2016 ГОД ПОТРЕБИТЕЛЯМ В УКРАИНЕ СОСТАВИТ ОКОЛО 7,3 МЛН ДОЛЛАРОВ
17:40 27.12.2016
Общая сумма выручки Минского моторного завода по результатам всей отгрузки продукции за 2016 год потребителям в Украине составит более 7,253 млн долларов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в нынешнем году присутствует положительная динамика в объеме экспорта в Украину, которая наблюдается после нескольких лет спада. Возросло количество проданных двигателей. За 11 месяцев 2015 года оно равнялось 1129 штукам, за 11 месяцев 2016 года – 1415 штукам. Однако это не предел, и принимаются все возможные меры для дальнейшего наращивания экспорта в Украину.
С этой целью ведется проработка и согласование дилерских договоров, производится увеличение поставок в адрес ООО «Слобожанская промышленная компания» (Харьков). Принимается комплекс мер по увеличению поставки двигателей на ПАО «Полтавский турбомеханический завод», ООО «Укравтозапчасть» (Харьков) и ООО «Пром-техно группа» (Киев). Также прорабатывается вопрос о заключении договора с автомобильной компанией «Богдан Моторс» на поставку 1000 двигателей на сумму 5,5 млн долларов.
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