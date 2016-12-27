В 2016 году завершена реконструкция котельной «5 полк» ГП «ВПКиТС» с внедрением дополнительных котлов на местных топливно-энергетических ресурса с механизированной загрузкой топлива и внедрением конденсационных утилизаторов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, конденсационные утилизаторы широко используются для понижения температуры дымовых газов, повышения коэффициента полезного действия котельного агрегата, улучшения ситуации окружающей среды, а также для экономии финансовых средств на закупку топлива.

В котельной установлены конденсационные утилизаторы ТК-0,2 (200 кВт) для котлоагрегата мощностью 1 МВт, работающего на щепе и ТК-0,4 (400 кВт) для котлоагрегата мощностью 2 МВт, работающего на щепе. Тип теплоутилизаторов – вертикальный жаротрубный. Эти конденсационные утилизаторы разработаны собственными силами конструкторского бюро предприятия в соответствии с ТУ BY 300149357.005-2016. Технические параметры, указанные в ТУ, подтверждены проведенными РУП «БелТЭИ» квалификационными испытаниями.

Принцип действия теплоутилизатора основан на использовании тепла дымовых газов для подогрева обратной сетевой воды. Дымовые газы орошаются очищенным конденсатом на входе в теплоутилизатор, проходят внутри трубок теплообменника и охлаждаются ниже температуры точки росы (50-65 ºС). При этом, содержащиеся в них водяные пары, конденсируясь, стекают по внутренним поверхностям трубок и выделяют дополнительное конденсационное тепло. Таким образом, в теплоутилизаторе получается дополнительное количество тепла. Подача воды в теплоутилизатор осуществляется через входной патрубок. Вода поднимается вверх вдоль наружных поверхностей трубок теплообменника и, нагревшись, уходит через выходной патрубок на котел. Выход газов происходит через газоход на дымовую трубу. Во время работы теплоутилизатора происходит загрязнение конденсата пеплом, содержащимся в дымовых газах. Следовательно, перед сбросом конденсата в канализацию следует провести его очистку от примесей на специальной установке очистки конденсата. Очищенный конденсат подаётся на распылительные форсунки. Излишки конденсата дренируются в канализацию.

Ориентировочная годовая экономия по топливу от внедрения утилизаторов – 91,1 т у.т. Срок окупаемости составит 2,07 года.