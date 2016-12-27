На юбилейном X Инвест Уикенде, состоявшемся на базе могилевского университета продовольствия, было представлено 36 проектов. Из них 7 стали победителями в различных номинациях, 5 получили путевку для участия в республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси», 3 заручились поддержкой практикующего эксперта, а 4 отмечены поощрительными призами банкиров, пишут «Могилевские ведомости».

Все представленные проекты можно разделить на несколько секций. Часть из них имеет исключительно социальную направленность, как, например, проект по обучению молодых людей навыкам оказания первой медицинской помощи. Большая часть проектов не только были грамотно представлены, но и имели проработанный бизнес-план и расчеты, что и вызвало к ним повышенный интерес со стороны экспертов и инвесторов.

Около десяти авторов проектов на юбилейном Инвест Уикенде впервые представили себя и свою идею. И хоть они в число победителей номинаций не попали, участие в мероприятии для них стало хорошим опытом, который обязательно пригодится для дальнейшего участия в аналогичных мероприятиях.

По итогам проведения бизнес-форума впервые не определялся абсолютный победитель. Организаторы и партнеры его сошлись во мнении назвать и поддержать лучшие проекты в нескольких номинациях. Итак, в номинации «Лучший молодежный бизнес-проект» победителем стала Анастасия Самущик с идеей создания мороженого из полезных продуктов.

В номинации «Лучший региональный бизнес-проект» награжден Роман Казаков за предложение обучать молодых людей оказанию первой медицинской помощи. Проект Владислава Стыцько и Владислава Шурина по созданию компании по производству кондитерских изделий для людей, нуждающихся в диетическом питании, назван лучшим в номинации «Лучшая стартап-идея».

Предложение по созданию роботов Максима Шевцова отмечено в номинации «Самый оригинальный проект в сфере IT» и получило приз за лучшую инновационную разработку. В номинации «Самая сильная команда» победителем признан проект Марии Воропаевой по созданию рекламного агентства. Идея Виктории Залогиной и Анастасии Федосенко «Солнце в руках» с предложением по созданию интернет-площадки для реализации изделий ручной работы социально-уязвимых слоев населения названа лучшей в номинации «Лучший социальный проект». Как лучшая студенческая бизнес-идея отмечен проект «Сладкоежка» Екатерины Кулешовой.

Автору проекта по созданию кафе-пиццерии для студенческого городка Михаилу Соколову генеральный директор ЗАО «Технический парк «Могилев» Василий Молочков вручил сертификат на разработку технико-экономического обоснования идеи. Он же пообещал поддержку в продвижении проекта по созданию сухих зерновых косметических смесей, представленного аспиранткой университета продовольствия Мариной Галдановой. С учебным заведением договорился об оказании ему спонсорской помощи.

Стартап-движение в Могилевской области начало свое существование с 2011 года. Инвест Уикенды проводились в Могилеве, Бобруйске, Горках, Кричеве. На 10 состоявшихся бизнес-форумах было представлено 128 бизнес-идей. Часть из них успешно реализованы и самые яркие истории успеха были озвучены на юбилейной встрече. Кроме этого, 12 проектов, получивших высокую оценку экспертов, находятся в стадии поиска инвесторов.

Организаторами мероприятия выступили комитет экономики Могилевского облисполкома, Могилевский горисполком, УКП «Могилевский городской центр развития малого предпринимательства», областной комитет ОО БРСМ.