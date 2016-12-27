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ЭКОНОМИКА РБ
МОЗЫРСКИЙ ДОК ПРЕДЛАГАЕТ НАСЕЛЕНИЮ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ
16:41 27.12.2016
Мозырский ДОК предлагает выгодные цены для населения на изоляционные древесно-волокнистые плиты по цене за 1 кв. м ИДВП 2,64 руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», древесная изоляция – это натуральная альтернатива обычным синтетическим материалам. Она состоит из древесины, подвергшейся специальной глубокой переработке без применения каких-либо связующих элементов.
ОАО «Мозырский ДОК» входит в состав концерна. Специализируется на выпуске пиломатериалов, топливных брикетов, теплоизоляционных плит из древесного волокна БЕЛТЕРМО, а также продаже мебели для жилых комнат и офисов в широком ассортименте.
Предприятие оснащено современным оборудованием лесопиления, производства теплоизоляционных плит, производства брикетов. Все оборудование немецкого и итальянского происхождения. Установлено пять сушильных камер, что позволяет реализовывать сухой пиломатериал. Производство теплоизоляционных плит осуществляется на немецком оборудовании фирмы Siempelkamp. Производственная мощность линии производства теплоизоляционных плит составляет 200 000 м3 в год, линия лесопиления – 24 000 м3 в год. Установлено два пресса по производству топливных брикетов.
Вся продукция, выпускаемая ОАО «Мозырский ДОК», является экологически чистой, соответствует требованиям международных и европейских норм, выпускается из сертифицированной древесины, что подтверждается наличием сертификата FSC.
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