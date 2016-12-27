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ЭКОНОМИКА РБ
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ЧАСОВ «ЛУЧ» ОТКРЫЛСЯ В ГОМЕЛЕ
16:35 27.12.2016
В центре Гомеля с 20 декабря начал работу фирменный магазин наручных часов «Луч» по адресу: ул. Гагарина, 65, 1 этаж, пом. 87А (ТЦ «Секрет»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Минский часовой завод», магазин предлагает самый полный ассортимент актуальных моделей «Луч» по цене производителя.
В честь открытия и приближающихся новогодних праздников всем покупателям часов предлагаются рождественские скидки 20%.
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