ЭКОНОМИКА РБ

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ЧАСОВ «ЛУЧ» ОТКРЫЛСЯ В ГОМЕЛЕ

16:35 27.12.2016 В центре Гомеля с 20 декабря начал работу фирменный магазин наручных часов «Луч» по адресу: ул. Гагарина, 65, 1 этаж, пом. 87А (ТЦ «Секрет»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Минский часовой завод», магазин предлагает самый полный ассортимент актуальных моделей «Луч» по цене производителя. В честь открытия и приближающихся новогодних праздников всем покупателям часов предлагаются рождественские скидки 20%.