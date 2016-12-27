ЭКОНОМИКА РБ

ВОПРОС СОЗДАНИЯ АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ 28 ДЕКАБРЯ В БЕЛЛЕГПРОМЕ

16:20 27.12.2016 В концерне «Беллегпром» 28 декабря состоится рабочая встреча по вопросу создания Ассоциации организаций швейной отрасли легкой промышленности Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в ней примут участие руководители организаций швейной отрасли концерна, а также предприятий малого и среднего бизнеса Брестской области.