|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВОПРОС СОЗДАНИЯ АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ 28 ДЕКАБРЯ В БЕЛЛЕГПРОМЕ
16:20 27.12.2016
В концерне «Беллегпром» 28 декабря состоится рабочая встреча по вопросу создания Ассоциации организаций швейной отрасли легкой промышленности Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в ней примут участие руководители организаций швейной отрасли концерна, а также предприятий малого и среднего бизнеса Брестской области.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 27.12.2016
Курсы в банках
на 27.12.2016
Конвертация в банках
на 27.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте