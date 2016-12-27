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ЭКОНОМИКА РБ
ММЗ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА ПОСТАВИТ НА КУБУ ДВИГАТЕЛИ И ЗАПЧАСТИ НА 1,43 МЛН ЕВРО
15:54 27.12.2016
Специалисты ОВЭД Минского моторного завода в декабре проводят работу по формированию портфеля заказов и заключению контрактов с компаниями дальнего зарубежья на первый квартал 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ее рамках подписано соглашение на поставку 101 двигателя Д-260.5С и партии запасных частей кубинской компании Transimport по проекту переоборудования автомобилей КамАЗ/International – на сумму 1,43 млн евро. В ближайшее время начнется изготовление этой партии моторов.
Подтвержден заказ и заключен контракт на отгрузку очередной партии двигателей в количестве 40 штук во Вьетнам. Подписаны контракты с компаниями Пакистана, Венгрии, Молдовы и Румынии.
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