Специалисты ОВЭД Минского моторного завода в декабре проводят работу по формированию портфеля заказов и заключению контрактов с компаниями дальнего зарубежья на первый квартал 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ее рамках подписано соглашение на поставку 101 двигателя Д-260.5С и партии запасных частей кубинской компании Transimport по проекту переоборудования автомобилей КамАЗ/International – на сумму 1,43 млн евро. В ближайшее время начнется изготовление этой партии моторов.

Подтвержден заказ и заключен контракт на отгрузку очередной партии двигателей в количестве 40 штук во Вьетнам. Подписаны контракты с компаниями Пакистана, Венгрии, Молдовы и Румынии.