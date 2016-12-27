Органы прокуратуры в декабре 2016 г. возбудили уголовные дела о хищениях, злоупотреблении служебными полномочиями, получении взятки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, прокурором Советского района Минска возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление служебными полномочиями) в отношении исполняющего обязанности директора одного из институтов Национальной академии наук Беларуси, который подозревается в том, что поставил за рубеж заведомо неисправное и несоответствующее договорам оборудование, чем причинил ущерб на сумму более 190000 долларов США.

Прокурором Первомайского района Минска возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) в отношении должностных лиц РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм». Уголовные дела возбуждены в отношении начальника производственного комплекса и начальника отдела, которые подозреваются в том, что внесли заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени и похитили таким образом денежные средства.

Прокурором Сморгонского района возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) в отношении директора коммунального производственного унитарного предприятия, который подозревается в том, что реализовал индивидуальному предпринимателю два незаконно списанных зерноуборочных комбайна, чем причинил ущерб на общую сумму свыше 28000 рублей.

Прокурором Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.424 УК в отношении директора одного из учреждений образования, который подозревается в том, что давал незаконные указания оформлять фиктивные документы о наборе учащихся в учебные группы, что повлекло неправомерные расходы на якобы их обучение в сумме более 11000 рублей.

Прокурором Глубокского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 УК (получение взятки) в отношении бывшего начальника отдела образования райисполкома, который за предоставление преимуществ частному строительному унитарному предприятию при заключении договоров подряда получил выгоду имущественного характера в виде строительства частным предприятием забора на принадлежащем ему земельном участке и выполнения ремонтных работ в квартире его сына.

Уголовные дела направлены в соответствующие подразделения Следственного комитета для организации предварительного расследования.