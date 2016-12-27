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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ МОГИЛЕВА ЗАЯВИЛИ О НАМЕРЕНИИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕСТИВАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ И ТОРГОВОГО ЦЕНТРА В ПОДНИКОЛЬЕ
15:11 27.12.2016
Власти Могилева заявили о намерении отказаться от строительства фестивальной площадки и торгового центра на территории парка культуры и отдыха в районе Подниколья. Об этом на состоявшемся заседании Могилевского горисполкома сообщил руководитель города Владимир Цумарев.
Он же уточнил, что концепция строительства парка будет разработана с учетом решения создать на его территории зону отдыха, пишут «Могилевские ведомости».
Ранее объявленный проект по строительству концертного зала или фестивальной площадки для проведения концертов под открытым небом перенесут на территорию, расположенную между двумя отремонтированными мостами – по Пушкинскому и Шмидтовскому проспектам.
Причин такого решения руководитель города не озвучил. Но известно, что на протяжении последних нескольких месяцев в различные инстанции обращались православные верующие Могилева с просьбой не строить данные объекты на территории Подниколья.
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