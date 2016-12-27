После трехлетнего перерыва Минский моторный завод возобновлены поставки продукции в Лаос, отгружена партия на сумму 151000 долларов, в том числе 25 двигателей для установки на автомобили ЗИЛ и ГАЗ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, за ноябрь-декабрь нынешнего года в страны дальнего зарубежья завод поставил двигателей и запасных частей на сумму 600000 долларов. Продукция отгружается традиционным партнерам в Египте, Венгрии, Румынии, Польше, Чехии, Пакистане.

Со стороны компаний Пакистана в течение двух последних месяцев года отмечен значительный рост интереса к продукции ММЗ. В частности, заключены контракты на общую сумму 177000 долларов, по которым уже частично произведены отгрузки. Продолжаются переговоры по поставкам спецтехники с компанией Pyramid Logistic, представители которой посещали завод в начале ноября. Заинтересованность в дизель-генераторах, компрессорных станциях проявляют и другие потенциальные пакистанские компании-покупатели.