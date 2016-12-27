Александр Лукашенко отметил недостаточную отдачу от работы СЭЗ на состоявшемся 27 декабря совещании по вопросам функционирования и развития свободных экономических зон.

"Что вообще государство получает от функционирования этих свободных экономических зон? - поставил он вопрос. - Наше, белорусское государство, а не государство, которое находится на стадии развития как "банановая" республика, где занять человека в каком-то деле - это благо".

Он подчеркнул, что за год от резидентов СЭЗ в бюджет перечислено денежных средств немногим более $200 млн.

"Но больше всего меня поразила средняя заработная плата в свободных экономических зонах, где компании не бедные. Руководители этих предприятий и компаний тоже не бедные. Но зарплата там примерно $350. Это как понимать? Что руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерно зарплате по стране и даже ниже и хорошо себя чувствуют", - засомневался А. Лукашенко.

"То есть в бюджет несчастных $200 млн и зарплата у людей никакая. Поэтому у меня возникает вопрос, стоит ли нам воевать на всех уровнях за эти свободные экономические зоны", - добавил Александр Лукашенко.

Он отметил, что когда впервые вносились документы по созданию СЭЗ, была идея сделать на всей территории страны условия, как в свободной экономической зоне.

"Имелось в виду предоставить всем предприятиям равные условия, - сказал он. - Но тогда меня в сторону льготирования и создания этих зон и их функционирования склонил главный вопрос: нас эти предприятия-резиденты завалят валютой, и у нас никогда не будет проблем с курсом рубля. И что мы получили в течение длительного функционирования СЭЗ?".

Александр Лукашенко подчеркнул, что и в плане притока инвестиций нет ожидаемого результата.

"Говорили об инвестициях, но в этом году, как мы видим, инвестиций почти нет в свободных экономических зонах", - сказал он.