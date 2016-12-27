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ЭКОНОМИКА РБ
МИНТРАНС И «БЕЛПРОФТРАНС» ПОДПИСАЛИ ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА 2017-2018 ГОДЫ
14:03 27.12.2016
Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси и Белорусский профессиональный союз работников транспорта и коммуникаций подписали тарифное соглашение на 2017-2018 годы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, соглашение подготовлено совместно Минтрансом и «Белпрофтрансом» в целях реализации принципов социального партнерства в социально-трудовых отношениях.
Тарифное соглашение является нормативным правовым актом, который устанавливает основные принципы регулирования трудовых и социально-экономических отношений, а также гарантий и льгот работникам, взаимные обязательства и ответственность сторон.
Это первый документ, объединяющий социально-трудовые гарантии для работников организаций авиационного, автомобильного, железнодорожного, морского, внутреннего водного, городского электрического транспорта, дорожного хозяйства, промышленности и других организаций всех форм собственности, входящих в Белорусский профессиональный союз работников транспорта и коммуникаций, по созданию условий устойчивого развития организаций, который устанавливает положения в области оплаты труда, охраны труда, режима труда и отдыха, занятости работников, социальные гарантии, в том числе по поддержке молодежи.
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