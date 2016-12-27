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ЭКОНОМИКА РБ


НА ОДНОГО БЕЗРАБОТНОГО В СТОЛИЦЕ ПРИХОДИТСЯ В СРЕДНЕМ 1,4 ВАКАНСИИ
13:55 27.12.2016

В Минске растет количество вакансий: по состоянию на 1 декабря 2016-го на одного безработного приходилось в среднем 1,4 вакансии. Год назад этот показатель составлял 1,2, пишет агентство «Минск-Новости».

«На 1 декабря 2016 года численность официально зарегистрированных безработных в столице снизилась до 5,4 тыс., спрос экономики города на кадры составил 7,7 тыс. вакансий, из них 51,4% — для рабочих кадров, - отметила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич. - Основной спрос на кадры в городе формировали организации строительства (20%), здравоохранения и социальных услуг (17%)».

По словам собеседницы, на рынке труда города сохраняется дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по профессионально-квалификационному составу.

«Спрос на кадры превышает число безработных по ряду рабочих профессий (арматурщик, бетонщик, каменщик, маляр, штукатур, контролер-кассир, облицовщик-плиточник, монтажник строительных конструкций, плотник, штукатур, повар, продавец, швея), - пояснила Т. Кудевич. - Аналогичная ситуация и среди отдельных специалистов, служащих (врач, инженер, медицинская сестра, директор (заместитель), начальник отдела, воспитатель, фельдшер-лаборант, преподаватель, специалист по продаже, помощник воспитателя)».

Одновременно есть значительная конкуренция за рабочие места среди слесарей, столяров, электрогазосварщиков, электромонтеров, кладовщиков, а также среди соискателей неквалифицированных работ.

Уровень зарегистрированной безработицы в Минске на 1 декабря 2016-го составил 0,5% к численности экономически активного населения. За 11 месяцев 2016 г. в Минске статус безработного получили 17,4 тыс. человек. На постоянную работу по направлению государственной службы занятости трудоустроено 8,3 тыс. безработных, на обучение направлено 1,3 тыс. человек, приняли участие в оплачиваемых общественных работах 3 тыс. безработных.
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