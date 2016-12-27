Условия функционирования на рынке ЕАЭС расположенных в Беларуси свободных экономических зон необходимо сделать как минимум равноценными. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам функционирования и развития свободных экономических зон.

"В ближайшее время, начиная с 1 января 2017 года, условия работы резидентов СЭЗ существенно меняются. Принятые в рамках Евразийского экономического союза документы упраздняют некоторые таможенные льготы. Мы вынуждены учитывать эти требования, - сказал он. - Вместе с тем в жесткой борьбе за инвестора наши свободные экономические зоны не должны потерять конкурентоспособность на площадке Евразийского экономического союза. Условия их функционирования на рынке ЕАЭС необходимо сделать как минимум равноценными".

Александр Лукашенко отметил, что на этот счет правительство подготовило предложения в виде проекта указа, направленного на повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ и стимулирование инвестиционной активности резидентов.

По его словам, важным источником обеспечения динамичного развития экономики является создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Беларуси.

"Это основная задача правительства", - сказал А. Лукашенко.

Одним из направлений такой работы является формирование свободных экономических зон. При их создании предполагалось, что они станут точками притяжения инвестиций в Беларусь, увеличения экспорта продукции, создания новых рабочих мест.

"Притом перспективных новых рабочих мест на наукоемких производствах", - добавил А. Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на совещание были приглашены как должностные лица органов госуправления, контролирующих результаты работы свободных экономических зон и ответственных за разработку соответствующего законодательства, так и представители администраций СЭЗ, в полной мере ответственных за привлечение инвестиций и создание новых производств, а также руководители предприятий - резидентов СЭЗ.

Александр Лукашенко поставил перед участниками совещания несколько главных вопросов. Они заключаются в том, какие конкретные меры необходимо принять, чтобы компенсировать потери резидентов СЭЗ и сохранить им благоприятные условия для работы; позволят ли данные меры обеспечить конкурентоспособность продукции на традиционных рынках сбыта.

Он также поинтересовался, достаточно ли реализации вносимых предложений для того, чтобы не только сохранить действующие производства, но и стимулировать приток новых внешних и внутренних инвестиций.

"Времени на раскачку нет. Принципиальные решения надо принимать уже сегодня, чтобы с 1 января будущего года резиденты свободных экономических зон ритмично работали в новых экономических условиях", - резюмировал Александр Лукашенко.