ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.12.2016

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ ЕАЭС РАСПОЛОЖЕННЫХ В БЕЛАРУСИ СЭЗ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ РАВНОЦЕННЫМИ - ЛУКАШЕНКО
13:30 27.12.2016

Условия функционирования на рынке ЕАЭС расположенных в Беларуси свободных экономических зон необходимо сделать как минимум равноценными. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам функционирования и развития свободных экономических зон.

"В ближайшее время, начиная с 1 января 2017 года, условия работы резидентов СЭЗ существенно меняются. Принятые в рамках Евразийского экономического союза документы упраздняют некоторые таможенные льготы. Мы вынуждены учитывать эти требования, - сказал он. - Вместе с тем в жесткой борьбе за инвестора наши свободные экономические зоны не должны потерять конкурентоспособность на площадке Евразийского экономического союза. Условия их функционирования на рынке ЕАЭС необходимо сделать как минимум равноценными".

Александр Лукашенко отметил, что на этот счет правительство подготовило предложения в виде проекта указа, направленного на повышение инвестиционной привлекательности СЭЗ и стимулирование инвестиционной активности резидентов.

По его словам, важным источником обеспечения динамичного развития экономики является создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Беларуси.

"Это основная задача правительства", - сказал А. Лукашенко.

Одним из направлений такой работы является формирование свободных экономических зон. При их создании предполагалось, что они станут точками притяжения инвестиций в Беларусь, увеличения экспорта продукции, создания новых рабочих мест.

"Притом перспективных новых рабочих мест на наукоемких производствах", - добавил А. Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на совещание были приглашены как должностные лица органов госуправления, контролирующих результаты работы свободных экономических зон и ответственных за разработку соответствующего законодательства, так и представители администраций СЭЗ, в полной мере ответственных за привлечение инвестиций и создание новых производств, а также руководители предприятий - резидентов СЭЗ.

Александр Лукашенко поставил перед участниками совещания несколько главных вопросов. Они заключаются в том, какие конкретные меры необходимо принять, чтобы компенсировать потери резидентов СЭЗ и сохранить им благоприятные условия для работы; позволят ли данные меры обеспечить конкурентоспособность продукции на традиционных рынках сбыта.

Он также поинтересовался, достаточно ли реализации вносимых предложений для того, чтобы не только сохранить действующие производства, но и стимулировать приток новых внешних и внутренних инвестиций.

"Времени на раскачку нет. Принципиальные решения надо принимать уже сегодня, чтобы с 1 января будущего года резиденты свободных экономических зон ритмично работали в новых экономических условиях", - резюмировал Александр Лукашенко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.12.2016
валюта курс
EUR 2.0374
USD 1.9507
RUB 3.2022
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.12.2016
валюта курс +/-
EUR 2.0374 -0.0004
USD 1.9507 +0.0073
RUB 3.2022 +0.0074
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.12.2016
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0350 2.0400
USD 1.9480 1.9530
RUB 3.1900 3.1950
подробнее

Конвертация в банках
на 27.12.2016
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0420 1.0480
EUR/RUB 63.5600 63.9500
USD/RUB 60.8500 61.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте