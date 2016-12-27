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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЕТСЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
13:24 27.12.2016
Постановлением Совета министров № 1080 от 27 декабря 2016 г. месячная минимальная заработная плата установлена в размере 265 рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ вступает в силу с 1 января 2017 г.
Отметим, что в ноябре 2016 года месячная минимальная зарплата составила 239,42 рубля.
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