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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 2014-2016 ГОДЫ СВЕРХНОРМАТИВНО ИЗРАСХОДОВАЛ 229,2 ГКАЛ ТЕПЛОЭНЕРГИИ
13:09 27.12.2016

Гродненское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов продолжает работу по проведению проверок, мониторингов режимов теплоснабжения потребителей Гродненской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в ходе проведения мониторингов обследовано 188 жилых домов УЖРЭП Ленинского и Октябрьского районов Гродно, выявлены следующие недостатки:

частично отсутствовала тепловая изоляция трубопроводов, фланцевых соединений, запорной арматуры систем отопления и ГВС в тепловых узлах 8 жилых домов температура воздуха в квартирах 21 жилого дома составляла 22-25 ºС;

частично отсутствовало остекление оконных проемов в местах общего пользования, в подвальных помещениях в 3 жилых домах;

в 2 жилых домах выявлены течи сальников запорной арматуры системы ГВС? частично отсутствовали термометры, манометры на трубопроводах систем отопления и ГВС в тепловых узлах 25 жилых домов.

При проведении плановой проверки выполнено обследование объектов УО «Гродненский государственный профессионально-технический колледж коммунального хозяйства» установлено, что за 2014 – 1-3 кв. 2016г. сверхнормативно израсходовано 229,2 Гкал тепловой энергии. Не производилось снижение температуры ГВС учебного корпуса (отключение ГВС), температуры отопления учебного корпуса в ночное время и выходные дни (нерабочее время).

По выявленным нарушениям в ходе проведения проверок, мониторингов вынесены требования (предписания), рекомендации по их устранению. Осуществляется контроль их выполнения.
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