В лицее Белорусского государственного университета 26 декабря состоялось открытие Фестиваля учебной книги.

«На выставке я имел возможность оценить учебное книгоиздание в трех ракурсах – как министр, преподаватель и родитель. И поверьте, белорусским педагогам и учителям предоставлены широкие возможности для использования своего потенциала при проведении уроков. Если бы в то время, когда нам преподавали методику преподавания предмета истории, у нас были такие широкие возможности для использования учебно-методического комплекса – книги, учебно-методические материалы, электронные образовательные ресурсы и т.д., мы были бы счастливейшими на свете учителями», сказал министр образования Игорь Карпенко.

Он отметил, что как министра его волнует тема включения учителей-практиков в процесс создания, рецензирования, экспертизы новых учебников и пособий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в работе фестиваля принимают участие педагоги-практики, специалисты Национального института образования и Академии последипломного образования, представители издательств.

В лицее Белорусского государственного университета проходят мастер-классы по всем учебным предметам. Тематика мастер-классов включает все аспекты использования учебно-методических комплексов по учебным предметам в образовательном процессе.

Участники фестиваля могут посетить выставку учебных изданий, на которой представлены все учебные пособия по всем учебным предметам общего среднего образования, а также учебные издания для дошкольного и специального образования. В рамках выставки организованы консультации с авторами – разработчиками учебно-методических комплексов по учебным предметам. Авторам учебников и учебно-методических пособий педагоги смогут задать любые вопросы об использовании учебных пособий, получить дополнительную информацию по интересующим вопросам.

27 декабря в торжественной обстановке состоится награждение победителей конкурса творческих работ учащихся по учебным предметам общего среднего образования, который проводился Национальным институтом образования. Учащиеся гимназии-колледжа искусств имени И. О. Ахремчика покажут участникам фестиваля праздничную концертную программу.

В завершение фестиваля авторы учебных пособий, представители издательств учебной литературы, сотрудники Национального института образования соберутся за круглым столом для обсуждения актуальных вопросов современного учебного книгоиздания.

Организатором мероприятия выступает Национальный институт образования при содействии лицея Белорусского государственного университета, гимназии-колледжа искусств имени И. О. Ахремчика.