ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.12.2016

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ФЕСТИВАЛЬ УЧЕБНОЙ КНИГИ ПРОХОДИТ В МИНСКЕ
12:44 27.12.2016

В лицее Белорусского государственного университета 26 декабря состоялось открытие Фестиваля учебной книги.

«На выставке я имел возможность оценить учебное книгоиздание в трех ракурсах – как министр, преподаватель и родитель. И поверьте, белорусским педагогам и учителям предоставлены широкие возможности для использования своего потенциала при проведении уроков. Если бы в то время, когда нам преподавали методику преподавания предмета истории, у нас были такие широкие возможности для использования учебно-методического комплекса – книги, учебно-методические материалы, электронные образовательные ресурсы и т.д., мы были бы счастливейшими на свете учителями», сказал министр образования Игорь Карпенко.

Он отметил, что как министра его волнует тема включения учителей-практиков в процесс создания, рецензирования, экспертизы новых учебников и пособий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в работе фестиваля принимают участие педагоги-практики, специалисты Национального института образования и Академии последипломного образования, представители издательств.

В лицее Белорусского государственного университета проходят мастер-классы по всем учебным предметам. Тематика мастер-классов включает все аспекты использования учебно-методических комплексов по учебным предметам в образовательном процессе.

Участники фестиваля могут посетить выставку учебных изданий, на которой представлены все учебные пособия по всем учебным предметам общего среднего образования, а также учебные издания для дошкольного и специального образования. В рамках выставки организованы консультации с авторами – разработчиками учебно-методических комплексов по учебным предметам. Авторам учебников и учебно-методических пособий педагоги смогут задать любые вопросы об использовании учебных пособий, получить дополнительную информацию по интересующим вопросам.

27 декабря в торжественной обстановке состоится награждение победителей конкурса творческих работ учащихся по учебным предметам общего среднего образования, который проводился Национальным институтом образования. Учащиеся гимназии-колледжа искусств имени И. О. Ахремчика покажут участникам фестиваля праздничную концертную программу.

В завершение фестиваля авторы учебных пособий, представители издательств учебной литературы, сотрудники Национального института образования соберутся за круглым столом для обсуждения актуальных вопросов современного учебного книгоиздания.

Организатором мероприятия выступает Национальный институт образования при содействии лицея Белорусского государственного университета, гимназии-колледжа искусств имени И. О. Ахремчика.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2016
валюта курс
EUR 2.0378
USD 1.9434
RUB 3.1948
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.12.2016
валюта курс +/-
EUR 2.0374 -0.0004
USD 1.9507 +0.0073
RUB 3.2022 +0.0074
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.12.2016
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0330 2.0390
USD 1.9470 1.9520
RUB 3.1850 3.1950
подробнее

Конвертация в банках
на 27.12.2016
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0420 1.0480
EUR/RUB 63.5000 64.2000
USD/RUB 60.9000 61.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте