Эксперимент по осуществлению автоматического выпуска товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, проводится с сентября 2016 г. с использованием Национальной автоматизированной системы таможенного декларирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного таможенного комитета, за три месяца проведения эксперимента в автоматическом режиме выпущено более 4500 импортных таможенных деклараций. При этом среднее время совершения таможенных операций с момента подачи декларации и до присвоения ей регистрационного номера выпуска составило около 5 минут.

Таможенные органы Беларуси первые в рамках Евразийского экономического союза реализуют пилотные проекты по автоматическому выпуску экспорта, импорта и транзита. Внедрение таких проектов позволяет значительно сократить временные и финансовые затраты субъектов хозяйствования при помещении товаров под определенные таможенные процедуры и дает положительный результат как для участников внешнеэкономической деятельности, так и для таможенных органов.

Среднее время выпуска в соответствии с таможенной процедурой экспорта, который осуществляется с использованием информационных технологий без участия должностных лиц таможенных органов, составляет 1-2 минуты с момента принятия электронного документа. Сегодня он составляет 12% от общего количества деклараций на товары, выпущенных в соответствии с этой процедурой.