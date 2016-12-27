В ноябре в столичных организациях впервые за три месяца количество трудоустроенных было меньшим, чем уволенных, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в Главном статистическом управлении Минска, в ноябре предприятия города трудоустроили 11 917 человек, из них на дополнительно введенные рабочие места — 791 человека. Количество уволенных составило 12 203 работника. Для сравнения: в октябре показатели имели соотношение соответственно 13 402 (1 357 — на дополнительные места) и 12 724. В статуправлении города сложившуюся ситуацию связывают с изменениями в методологии подсчета статистических данных.

Наибольший рост новых сотрудников произошел в образовании (141 %, в октябре — 172,7 %), в области информации и связи (136,9 %, в октябре — 161 %), а также в сферах творчества, спорта, развлечения и отдыха (125,4 %, в октябре — 121,3 %).

По количеству дополнительно введенных рабочих мест ноябрьскими лидерами стали оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов — 201 место, в области информации и связи трудоустроен 181 человек. Одинаковое количество дополнительных мест ввели в сфере промышленности, а также финансовой и страховой деятельности — по 66 мест.

Стоит отметить, в статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

Напомним, что, согласно статистике, начисленная среднемесячная заработная плата работников Минска в ноябре составила 1008 рублей.