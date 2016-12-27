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ЭКОНОМИКА РБ


МАГАЗИН ЗАО «ВЯСНЯНКА» ОТКРЫЛСЯ В МОГИЛЕВЕ
11:43 27.12.2016

Фирменный магазин ЗАО «Вяснянка» открылся 26 декабря в Могилеве (ул. Ленинская, 91), сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром».

Как известно ЗАО «Вяснянка» является производителем широкого ассортимента верхней женской и мужской одежды: пальто, полупальто, куртки, костюмы, юбки, брюки, платья, блузы.
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