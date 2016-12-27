ЭКОНОМИКА РБ

МАГАЗИН ЗАО «ВЯСНЯНКА» ОТКРЫЛСЯ В МОГИЛЕВЕ

11:43 27.12.2016 Фирменный магазин ЗАО «Вяснянка» открылся 26 декабря в Могилеве (ул. Ленинская, 91), сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром». Как известно ЗАО «Вяснянка» является производителем широкого ассортимента верхней женской и мужской одежды: пальто, полупальто, куртки, костюмы, юбки, брюки, платья, блузы.