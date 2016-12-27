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ЭКОНОМИКА РБ
СТИМУЛОМ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ В НАУКУ МОЛОДЕЖИ МОЖЕТ СТАТЬ РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА - ГКНТ
11:11 27.12.2016
Стимулом для привлечения в науку молодежи может стать решение жилищного вопроса. Об этом заявил 26 декабря на пресс-конференции председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Александр Шумилин
«Наша инициатива в том, чтобы ученым, защитившим в течение трех лет диссертацию, выдавали квартиру с правом на 20-летнее погашение ее стоимости», - отметил он.
По его словам, ежегодно в Беларуси ученые предлагают от 3 до 5 инноваций мирового уровня.
«В 2017 году, объявленном Годом науки, ставится цель — улучшить условия для работы ученых, для реализации идей и разработок, превращения их в товар, а также привлечь молодежь в науку, - подчеркнул А.Шумилин. - 20% от общего финансирования мы намерены направлять на так называемые прорывные, потенциально самые прибыльные проекты».
Как известно, подписано соглашение о создании Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций. Его назначение — вкладывать ресурсы в коммерциализацию научных разработок. Планируется и организация новых технопарков, которые позволят сократить путь от разработки до создания первого образца продукции.
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