Стимулом для привлечения в науку молодежи может стать решение жилищного вопроса. Об этом заявил 26 декабря на пресс-конференции председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Александр Шумилин

«Наша инициатива в том, чтобы ученым, защитившим в течение трех лет диссертацию, выдавали квартиру с правом на 20-летнее погашение ее стоимости», - отметил он.

По его словам, ежегодно в Беларуси ученые предлагают от 3 до 5 инноваций мирового уровня.

«В 2017 году, объявленном Годом науки, ставится цель — улучшить условия для работы ученых, для реализации идей и разработок, превращения их в товар, а также привлечь молодежь в науку, - подчеркнул А.Шумилин. - 20% от общего финансирования мы намерены направлять на так называемые прорывные, потенциально самые прибыльные проекты».

Как известно, подписано соглашение о создании Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций. Его назначение — вкладывать ресурсы в коммерциализацию научных разработок. Планируется и организация новых технопарков, которые позволят сократить путь от разработки до создания первого образца продукции.