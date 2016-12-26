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ЭКОНОМИКА РБ
К КОНЦУ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ ГИБРИДНЫЙ АВТОБУС
10:58 27.12.2016
Гибридный автобус планируется создать в Беларуси к концу следующего года. Об этом сообщил 26 декабря журналистам заместитель премьер-министра Владимир Семашко после пробного выезда в город первого электробуса "Белкоммунмаш".
"В наших планах - опытно-конструкторская разработка гибридного автобуса к концу следующего года. Это вид транспорта, который соединяет и автобус, и троллейбус. В него встроен накопитель, который решает проблему экономии энергии при торможении, при движении под уклон. Он позволяет без подзарядки двигаться на сотни километров", - отметил вице-премьер.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, сегодня в Минске состоялся пробный выезд в город первого электробуса "Белкоммунмаш" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш". Запас его хода составляет 12 км. Зарядка будет производиться на конечных остановках в течение 5-7 минут. Также возможна быстрая зарядка на обычных остановках. Пассажировместимость электробуса - 153 человека, мест для сидения - 38. Техника оборудована системами видеонаблюдения, в салоне есть розетки для подзарядки телефонов, ноутбуков и других девайсов.
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