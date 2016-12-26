Мобильный оператор МТС 27 декабря открывает в Минске по адресу пр. Независимости, 95 современный офис продаж, который и станет центральным салоном компании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе оператора, здесь можно подключиться на любой актуальный тарифный план МТС и приобрести новейшие модели гаджетов, в том числе оформив рассрочку на оборудование и аксессуары без первоначального платежа. Салон отличается модным современным дизайном, удобными «фишками»: витринами открытого типа, которые помогут безошибочно выбрать нужный гаджет, бесплатным wi-fi для посетителей, игровой зоной с приставкой X-box, детским уголком, а также электронной очередью и возможностью дистанционной регистрации в ней.

Первым покупателям оператор предложит привлекательные скидки на топ-6 самых популярных моделей. Кроме того, каждому посетителю в первую неделю работы салона — с 27.12.2016 по 3.01.2017 компания подарит 100 минут, 100 Мб интернет-трафика или 100 SMS на выбор. Чтобы воспользоваться предложением, нужно обратиться к сотруднику офиса с паспортом или водительским удостоверением.

Новый фирменный салон МТС будет работать каждый день без обеда и выходных, с 09:00 до 21:00.