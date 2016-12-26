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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 40 ЖИТЕЛЕЙ МОГИЛЕВЩИНЫ ОБРАТИЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К ПРОФСОЮЗНЫМ ЮРИСТАМ В ДЕКАБРЕ
09:43 27.12.2016

В рамках очередного выездного правового приема граждан за получением консультации к профсоюзным юристам обратились более 40 человек. Больше всего посетителей было в Быховском, Горецком, Чаусском и Чериковском районах, пишут «Могилевские ведомости».

Анализ поступивших обращений показал, что в основном граждан интересовали вопросы предоставления дополнительных гарантий при продлении контрактов, прекращения трудовых отношений, оплаты труда, коллективно-договорного регулирования, пенсионного обеспечения, жилищного законодательства. По всем вопросам были даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством.

Так, за разъяснением законодательства в Мстиславское районное объединение профсоюзов обратился местный житель. Главному правовому инспектору труда Могилевского горкома Белорусского профсоюза работников образования и науки Максиму Ищенко пенсионер рассказал, что в школьные годы во время летних каникул работал в колхозе, однако документы, подтверждающие это, отсутствуют, в том числе и в архиве.

Профсоюзный юрист разъяснил ему порядок подтверждения стажа работы, регламентированный Положением о порядке подтверждения и исчисления стажа работы для назначения пенсий, утвержденный постановлением Совета министров №777 от 24.12.1992.

«Установление периодов работы по свидетельским показаниям производится решением комиссии по назначению пенсий, образуемой районным либо городским исполнительным и распорядительным органом, - отметил Максим Ищенко. - Решение выносится на основании показаний свидетелей, данных органу, осуществляющему пенсионное обеспечение, по месту назначения пенсии либо по месту жительства свидетеля. На основании заявления лица период его работы по свидетельским показаниям может устанавливаться также и до наступления условий, дающих право на пенсию».

В ходе приема специалист оказал обратившемуся помощь в составлении заявления в комиссию по назначению пенсий.
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