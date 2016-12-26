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ЭКОНОМИКА РБ


САНИТАРНАЯ СЛУЖБА СТОЛИЦЫ ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ НА 374 ОБЪЕКТАХ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕПИТА
09:31 27.12.2016

Во время внеплановой проверки, которая проходила с 16 ноября по 18 декабря, санэпидслужба столицы зафиксировала нарушения более чем на 370 предприятиях торговли и общественного питания, пишет агентство «Минск-Новости».

Как рассказала 26 декабря на оперативном совещании в Мингорисполкоме главный государственный санитарный врач Минска — руководитель ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» Нелли Гиндюк, нарекания проверяющих вызвали условия хранения продуктов, нарушения норм складирования, товарного соседства, наличие фактов реализации продуктов с истекшим сроком годности, несоблюдение правил личной гигиены, несвоевременное прохождение сотрудниками медосмотра, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние производственных и вспомогательных помещений, отсутствие маркировочных ярлыков на товаре.

«Составлено 386 протоколов в отношении юридических и физических лиц. Наложено 326 штрафов на общую сумму около 8 тысяч базовых величин. С реализации снято более 3 тонн некачественных продуктов питания, - отметила Н. Гиндюк. - Приостанавливалась работа 88 объектов торговли и общественного питания. Большинство из них находилось на территории Московского, Октябрьского и Центрального районов — предприятия закрывались на период от одного до восьми дней».

На 24 декабря деятельность всех магазинов и кафе восстановлена, нарушения устранены. Как подчеркнула главный государственный санитарный врач Минска, надзорные мероприятия планируется продолжить и в дальнейшем. Объектам торговли и общественного питания будет уделено особое внимание в период проведения массовых праздничных мероприятий.
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