В экономике Беларуси в ноябре 2016 г. было занято 4 383,3 тыс. человек, сообщает Национальный статкомитет.

По данным Министерства труда и социальной защиты, численность зарегистрированных безработных на конец ноября 2016 г. составила 35,8 тыс. человек.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец ноября 2016 г. составил 0,8% от экономически активного населения.