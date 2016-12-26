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ЭКОНОМИКА РБ
В ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ В НОЯБРЕ БЫЛО ЗАНЯТО ПОЧТИ 4,4 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
09:25 27.12.2016
В экономике Беларуси в ноябре 2016 г. было занято 4 383,3 тыс. человек, сообщает Национальный статкомитет.
По данным Министерства труда и социальной защиты, численность зарегистрированных безработных на конец ноября 2016 г. составила 35,8 тыс. человек.
Уровень зарегистрированной безработицы на конец ноября 2016 г. составил 0,8% от экономически активного населения.
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