Чем ближе Новый год, тем чаще в динамике цен на квартиры в Минске прослеживаются “нули”. Три из четырех недель декабря прошли без каких-либо изменений и минувшая неделя – одна из них. Индекс цен на квартиры в Минске остался у отметки в 1193 $/м2, сообщает информационно-аналитический центр Realt.by.

С небольшим "минусом" завершил предпоследнюю неделю 2016 года первичный рынок. Средняя цена квартир в новостройках опустилась на 0,1% и составляет на данный момент 1165 $/м2.

Неделей ранее высказывалось предположение, что роста предложения в 2016 году больше не будет. Данные за минувшую неделю это подтвердили: число выставленных на продажу квартир сократилось на 0,3%. На 0,7% стало меньше 2-комнатных квартир, 3-комнатных – на 0,2%. Рост предложения наблюдался у 1-комнатных (+0,2%) и 4-комнатных квартир (+0,5%).

Общая негативная динамика предложения будет наблюдаться еще 2-3 недели, пока длится период новогодних и рождественских праздников. Год назад предложение сократилось на 8,6%, два года назад – на 6,4%. Если на этот раз эффект от праздников будет схожим, предложение на время может опустится до уровня 6600-6700 квартир.

Снижение цен на 1-комнатные квартиры с 19 по 26 декабря по составило 0,2%, 2-комнатные подешевели в среднем на 0,1%. В противовес им подорожали 4-комнатные квартиры (+0,5%). Для квартир с тремя комнатами неделя прошла без изменений. “Трешки” остаются единственным типом квартир с положительным изменением цен за последний месяц (+0,4%).

Снизились цены в пяти районах столицы, наиболее ощутимая коррекция наблюдалась в Октябрьском (-0,4%) и Московском (-0,6%). В Первомайском и Фрунзенском районах по итогам недели была отмечена нулевая динамика. Что касается Партизанского и Центрального, то там зафиксирован рост цен на 0,1% и 1,1%, соответственно.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест – 723 $/м2 (-0,9%), Витебск – 573 $/м2 (+0,3%), Гомель – 601 $/м2 (-0,5%), Гродно – 719 $/м2 (-0,3%), Могилев – 595 $/м2 (+0,1%).