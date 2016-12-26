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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ ЗАММИНИСТРА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 27 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ В ГОМЕЛЕ
18:14 26.12.2016

В Гомельском филиале РУП «Белпочта» 27 декабря состоится прием граждан и юридических лиц первым заместителем министра связи и информатизации Беларуси Дмитрием Шедко с одновременным подключением «прямой» телефонной линии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, прием будет проходить с 13:00 до 14:00 в Гомельском филиале РУП «Белпочта» (ул. Советская, 8. каб. 2.3).

Предварительная запись осуществляется по телефону 8-0232-75-44-33.

Телефон «прямой» телефонной линии 8-0232-79-69-00.
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