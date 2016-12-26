|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.12.2016
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЗАММИНИСТРА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 27 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ В ГОМЕЛЕ
18:14 26.12.2016
В Гомельском филиале РУП «Белпочта» 27 декабря состоится прием граждан и юридических лиц первым заместителем министра связи и информатизации Беларуси Дмитрием Шедко с одновременным подключением «прямой» телефонной линии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, прием будет проходить с 13:00 до 14:00 в Гомельском филиале РУП «Белпочта» (ул. Советская, 8. каб. 2.3).
Предварительная запись осуществляется по телефону 8-0232-75-44-33.
Телефон «прямой» телефонной линии 8-0232-79-69-00.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2016
Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2016
Курсы в банках
на 26.12.2016
Конвертация в банках
на 26.12.2016
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2016, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте