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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗМЕНЕН ГРАФИК РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА
17:58 26.12.2016
Изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в январе 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, работа больничных учреждений здравоохранения будет организована следующим образом:
1 января – по графику работы в праздничный день;
2 января – по графику рабочего дня;
7 января – по графику работы в праздничный день;
21 января – по графику работы в субботний день.
Помимо этого, амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические учреждения здравоохранения, аптеки, организации переливания крови, медицинской техники и других будут работать:
1 января – по графику работы в праздничный день;
2 января – по графику работы в субботний день;
7 января – по графику работы в праздничный день;
21 января – по графику рабочего дня.
В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами. Помимо этого, из числа руководящего состава организуют административные дежурства в управлениях здравоохранения облисполкомов, главном управлении здравоохранения Миноблисполкома, комитете по здравоохранению Мингорисполкома, а также подчиненных организациях здравоохранения и на дому.
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