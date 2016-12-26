ЭКОНОМИКА РБ

ИЗМЕНЕН ГРАФИК РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА

17:58 26.12.2016 Изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в январе 2017 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, работа больничных учреждений здравоохранения будет организована следующим образом: 1 января – по графику работы в праздничный день; 2 января – по графику рабочего дня; 7 января – по графику работы в праздничный день; 21 января – по графику работы в субботний день. Помимо этого, амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические учреждения здравоохранения, аптеки, организации переливания крови, медицинской техники и других будут работать: 1 января – по графику работы в праздничный день; 2 января – по графику работы в субботний день; 7 января – по графику работы в праздничный день; 21 января – по графику рабочего дня. В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами. Помимо этого, из числа руководящего состава организуют административные дежурства в управлениях здравоохранения облисполкомов, главном управлении здравоохранения Миноблисполкома, комитете по здравоохранению Мингорисполкома, а также подчиненных организациях здравоохранения и на дому.