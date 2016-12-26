Экспертная группа республиканского конкурса «Инновации в образовании» назвала финалистов молодежных инновационных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании МТС, жюри, в составе которого руководители известных компаний, представители ведущих учебных заведений страны – эксперты и менторы, – рассмотрело 55 проектов. Многие команды претендуют на победу сразу в нескольких номинациях. После обсуждения работ и дискуссий жюри выбрало 13 лучших проектов: белорусский квест «Сокровищница»; мобильное приложение – познавательная игра-викторина «Знай и помни»; CATS (Care About The Students); мобильное приложение «Наука Детям»; «Вавёрка»; «Нормоконтроль»; «Биология в кармане»; «Учить интересно – учиться интересно»; База резюме выпускников; мобильное приложение на андроид «Библиотека для школьника»; ImagiBoo; Music Emotion Recognition system; QUALI.ME.

Команды будут приглашены в Минск, чтобы презентовать свои работы жюри. Финалисты получат профессиональную поддержку менторов и консультации экспертов, а победители в каждой из номинаций – ценные призы от партнеров конкурса – компании Huawei, а также возможность пройти обучение по выбранному курсу в образовательном центре Парка высоких технологий. Кроме того, лучшие из проектов впоследствии будут внедрены в образовательный процесс. Финал конкурса состоится во вторник, 27 декабря, в главном офисе МТС.

Мероприятие организовано Министерством образования Беларуси совместно с компанией МТС в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного 26 июня 2016 года.